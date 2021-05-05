Источник: в Набережных Челнах полгорода осталось без электричества

В Набережных Челнах несколько комплексов остались без света. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По его данным, с утра на подстанции в 49 комплексе произошла авария.

Информацию об отсутствии света подтверждает и корреспондент интернет-газеты. По его данным, даже сотовая связь плохо ловит. «Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ.

Кроме того, в официальной группе администрации города под последним постом люди сообщают об отключении света:

"50,51, и вроде 48 комплекса без света полностью, что за дела? Прям во всех домах нет света», — пишет пользователь Влад Шакиров. Другой пользователь сообщает, что электричества нет и в 25 комплексе.

«Во всем городе нет электричества, что происходит?», — пишет пользователь Олег Емец.