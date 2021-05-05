Новости происшествий

10:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Источник: в Набережных Челнах полгорода осталось без электричества

21:28, 05.05.2021 3
Источник: в Набережных Челнах полгорода осталось без электричества
Фото: pxhere.com

В Набережных Челнах несколько комплексов остались без света. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По его данным, с утра на подстанции в 49 комплексе произошла авария.

Информацию об отсутствии света подтверждает и корреспондент интернет-газеты. По его данным, даже сотовая связь плохо ловит. «Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ.

Кроме того, в официальной группе администрации города под последним постом люди сообщают об отключении света:

"50,51, и вроде 48 комплекса без света полностью, что за дела? Прям во всех домах нет света», — пишет пользователь Влад Шакиров. Другой пользователь сообщает, что электричества нет и в 25 комплексе.

«Во всем городе нет электричества, что происходит?», — пишет пользователь Олег Емец.

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 май
    Что-то часто в этом регионе стали происходить ЧП...может деньги уходят не на то ИП...
    Ответить
    Анонимно 05 май
    Да както странно у меня кстати скоро батарейка кончится осталось 27 в доме же грамешная темнота
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    В доме 65/19, до сих пор(время 1:52) нет электричества. Ребёнок находится на домашнем лечении на аппарате ИВЛ. Встроенного аккумулятора на долго не хватает. Пресс служба утверждает что подача электроэнергии восстановлена.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем