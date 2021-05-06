Российские паломники могут пропустить хадж в этом году

В 2021 году паломники из России могут пропустить хадж, в случае если власти Саудовской Аравии не распределят квоты по странам до середины мая. Об этом рассказал генеральный директор компании «Умма Тур» Шамиль Мукарамов.

По его словам, российские туроператоры не смогут сформировать туры, сообщает «РИА Новости».

Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж — паломничество к святыням ислама в Мекке. Совершить его можно только в посвященный этому месяц зуль-хиджа («месяц паломничества»). В 2021 году хадж должен состояться примерно с 17 по 22 июля, точные даты должны объявить власти Саудовской Аравии.

Ранее в Совете муфтиев уже заявляли, что участие россиян в хадже остается под вопросом.

Ольга Плешкова