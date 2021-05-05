Минкульт Татарстана потратит на археологическую школу в Болгаре 1,9 млн рублей

Фото: Реальное время (архив)

Министерство культуры Татарстана потратит на обеспечение проведения Международной археологической школы в Болгаре 1,9 млн рублей. Это событие пройдет с 14 по 28 августа а территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Однако финансирование министерства направлено на связанные с этой школой мероприятия, которые пройдут в другие дни, следует из документов тендера.

Так, исполнитель по контракту займется организацией:

Курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования: «Основы консервации и реставрации книжных памятников» с 14 июня по 24 июня 2021 года ;

Проведение семинара «Книжные памятники сегодня — проблемы сохранения и экспонирования» 25 июня;

Проведение реставрации 12 старинных книг.

Саму же школу проводит Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ совместно с Казанским федеральным университетом ежегодно с 2014 года. В 2020 году школа проводилась в онлайн-режиме, сказано на сайте института. В рамках школы проходят полевые работы по 13 направлениям, в этом году в ней будут участвовать 43 человека из России и ближнего зарубежья.