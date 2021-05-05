Два игрока «Ак Барса» покинули расположение сборной России

Шесть игроков покинули базу сборной России в Новогорске, где национальная команда готовится к предстоящему чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Расположение сборной покинули игроки «Ак Барса» — вратарь Тимур Билялов и защитник Никита Лямкин. А также еще четыре хоккеиста — Андрей Сергеев, Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков. В Новогорске остается один игрок казанской команды — 19—летний форвард Илья Сафонов.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России выступит в группе А со сборными Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Дании и Великобритании.