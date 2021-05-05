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Пенсионерка, отравившаяся бытовым газом в Казани, умерла в машине скорой помощи

13:23, 05.05.2021
Пенсионерка, отравившаяся бытовым газом в Казани, умерла в машине скорой помощи
Фото: realnoevremya.ru

Пенсионерка, которая отравилась бытовым газом на улице Кайбицкой, 11, умерла в машине скорой помощи. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Женщина скончалась до госпитализации», — ответили «Реальному времени» в ведомстве.

Ранее в прокуратуре Татарстана рассказали, что в Казани 71-летнюю женщину госпитализировали с отравлением в ГКБ №7. Без сознания женщину обнаружили экстренные службы, их вызвал сын пенсионерки, который не смог до нее дозвониться.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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