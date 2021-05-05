Банк ЗЕНИТ повышает ставки по вкладам

Банк ЗЕНИТ повысил процентные ставки по всей линейке вкладов. Теперь ставка выросла в пределах 0,5—0,6 п. п. по вкладам «Для своих», «Высокий доход», «Пополняемый доход+», «Пенсионный» и «Доход в ЗЕНИТе».

Клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» сроком на 700 дней. Ставка составит 4,45% годовых. Минимальная сумма депозита 30 000 рублей.

Также Банк ЗЕНИТ улучшил условия по вкладу «Пенсионный». Клиенты могут открыть вклад на срок 367 дней по ставке до 3,9% годовых. Вклад является пополняемым, и его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн».

Кроме того, выросли проценты по вкладу «Для своих». По условиям депозита ставка составит 4,45% годовых, срок размещения от одного года, минимальная сумма 3 000 000 рублей.

Клиенты могут открыть вклад «Высокий доход» по ставке до 4,45% годовых на срок от 31 дня. По вкладу «Пополняемый доход+» максимальная ставка составит 4,00% годовых. Привлечь деньги во вклад можно от трех месяцев до двух лет. Для открытия депозита достаточно 30 000 рублей.

Напомним, что Банк ЗЕНИТ запустил для физических лиц новый вклад «Баланс» по ставке до 4,39% годовых. Срок депозита составляет 400 дней, минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн». Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»