Особо яркую падающую звезду заметили в Японии
На юго-западе Японии была зафиксирована особо яркая падающая звезда. Об этом сообщает «РИА Новости».
В соцсетях пользователи выкладывали видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо. Падение было зафиксировано примерно в 20.00 понедельника (14.00 мск).
До этого подобное событие произошло в Японии в ноябре прошлого года.
С 3.50 (мск) 4 декабря по 17 декабря в прошлом году на ночном небе можно было наблюдать до 120 метеорных вспышек в час. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта КФУ, профессор Института физики Юрий Нефедьев.
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