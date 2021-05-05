Clubhouse приступил к тестированию приложения на Android

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Разработчики социальной сети Clubhouse сообщили о выпуске бета-версии приложения для пользователей операционной системы Android. Пока что сервис доступен для ограниченного числа пользователей, однако, как заверили в компании, «в ближайшее время» опробовать бета-версию сможет большее число тестировщиков.

Разработка приложения для Android началась в феврале. Сейчас приложение Clubhouse доступно только на iOS.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Clubhouse представляет собой тип соцсети, основанной на голосовой связи. Там нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

Clubhouse создали еще в марте 2020 года, но популярность сервис обрел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн.

Российский программист Григорий Клюшников на фоне повышенного интереса к сервису даже создал свою версию приложения Clubhouse для Android и выложил ее в свободный доступ. У неофициального сервиса несколько ограничены функции. Например, пользователи не могут модерировать беседы и получать уведомления. Все установившие приложение могут зарегистрироваться, присоединяться к комнатам, подавать сигнал о желании высказаться, просматривать профили пользователей и подписываться на них.

Татьяна Леухина