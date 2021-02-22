Российский программист за день разработал версию Clubhouse для Android
Российский программист Григорий Клюшников за день создал версию приложения Clubhouse для Android. Он выложил ее в свободный доступ на GitHub.
«Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день», —написал разработчик в Twitter.
Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO— Гришка (@grishka11) February 19, 2021
Неофициальная программа имеет несколько урезанный функционал. Ее пользователи не могут модерировать беседы и получать уведомления.
Однако они имеют возможность завести аккаунт, присоединяться к комнатам, подавать сигнал о желании высказаться, просматривать профили пользователей и подписываться на них.
Напомним, что за несколько недель Clubhouse стало одним из самых популярных приложений в AppStore и самой модной соцсетью. Среди ее недостатков часто называют то, что пока соцсеть доступна только для пользователей iOS.ТехнологииIT
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