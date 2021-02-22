Российский программист за день разработал версию Clubhouse для Android

Фото: скриншот

Российский программист Григорий Клюшников за день создал версию приложения Clubhouse для Android. Он выложил ее в свободный доступ на GitHub.

«Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день», —написал разработчик в Twitter.

Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO — Гришка (@grishka11) February 19, 2021

Неофициальная программа имеет несколько урезанный функционал. Ее пользователи не могут модерировать беседы и получать уведомления.

Однако они имеют возможность завести аккаунт, присоединяться к комнатам, подавать сигнал о желании высказаться, просматривать профили пользователей и подписываться на них.

Напомним, что за несколько недель Clubhouse стало одним из самых популярных приложений в AppStore и самой модной соцсетью. Среди ее недостатков часто называют то, что пока соцсеть доступна только для пользователей iOS.