Clubhouse начал разрабатывать версию для Android

Сервис аудиочатов Clubhouse, который сейчас доступен только пользователям смартфонов с iOS, нанял разработчиков для создания Android-версии приложения. Об этом в Twitter сообщила разработчица Мопева Огундипе.

«Сегодня мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вы, вероятно, знаете, что у меня есть «мнения» о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы начать вечеринку на Android»,— написала она.

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До этого девушка создавала программное обеспечение для Instagram, образовательной платформы Khan Academy и блог-платформы Medium.

Clubhouse создали еще в марте 2020 года, но популярность сервис обрел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн.

В понедельник российский программист Григорий Клюшников разработал свою версию приложения Clubhouse для Android и выложил ее в свободный доступ. У неофициального сервиса несколько ограничены функции. Например, пользователи не могут модерировать беседы и получать уведомления. Все установившие приложение могут зарегистрироваться, присоединяться к комнатам, подавать сигнал о желании высказаться, просматривать профили пользователей и подписываться на них.

Татьяна Леухина