Роспотребнадзор: в пяти российских регионах наблюдается превышение порога заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах России по совокупному населению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одном регионе зарегистрированы превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. Еще в одном субъекте специалисты зафиксировали превышение в возрастных группах от трех до шести лет.

Среди детей в возрасте от семи до 14 лет также обнаружено превышение эпидемических порогов в одном регионе страны. Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 17 субъектах РФ.

Сейчас специалисты видят циркуляцию респираторных вирусов, парагриппа, РС-вирусов и «других вирусов не гриппозной этиологии».

В начале апреля в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали возможность третьей волны коронавируса. Следующий подъем заболеваемости специалисты ожидают в сентябре, потому что сумма ОРВИ характерна для этого периода. Однако по итогам марта Роспотребнадзор РТ остался недоволен уровнем снижения заболеваемости.

Татьяна Леухина