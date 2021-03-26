Авдонина ответила на вопрос о третьей волне коронавируса в Татарстане

В Роспотребнадзоре Татарстана ответили на вопрос о возможной «третьей волне» коронавируса. Впрочем, замглавы Управления Любовь Авдонина назвала термин некорректным — необходимо говорить про подъемы и спады.

«Два пика заболеваемости было в прошлом году, первый пришелся на май, второй на октябрь, и это было совершенно оправдано и ожидаемо, поскольку был сезон ОРВИ. Следующий подъем заболеваемости мы будем ждать в сентябре, поскольку сумма ОРВИ характерна для этого периода. В настоящее время мы не ожидаем дополнительного подъема при условии соблюдения всех требований и ограничений», — прокомментировала Авдонина.

Ранее в Европе объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19.

Ольга Плешкова