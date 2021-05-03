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Захарова: сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический

15:52, 03.05.2021 2
Захарова: сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический
Фото: wikipedia.org

Прокомментировала сценарий отключения России от международной платежной системы SWIFT официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью на RT.

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», — отметила она.

фото: pixabay.com

Резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT Европарламент принял недавно: 569 из 682 депутатов поддержали этот рекомендательный документ, 67 — высказались против.

После этого постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов сообщил, что ЕС не сможет повлиять на систему, так как SWIFT не подчиняется Брюсселю. Аналогичное заявление сделал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он обратил внимание, что SWIFT является международной частной организацией, куда Евросоюз не имеет права вмешиваться.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Простые люди swiftом пользуются?
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    Анонимно 03 май
    Да, все платежи через карточки идут через эту систему. Весь финансовый поток под контролем других стран.
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