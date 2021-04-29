Постпред России при ЕС: Евросоюз не сможет повлиять на SWIFT

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал шансы на реализацию принятой Европарламентом резолюции с призывом отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

По его словам, ЕС не сможет это сделать, так как SWIFT не подчиняется Брюсселю, пишет ТАСС. Он обратил внимание, что резолюция носит рекомендательный характер и не служит документом прямого действия для исполнительных структур Евросоюза.



Аналогичное заявление относительно возможности отключения России от SWIFT накануне сделал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он обратил внимание, что SWIFT является международной частной организацией, куда Евросоюз не имеет права вмешиваться.



Резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT Европарламент принял сегодня: 569 из 682 депутатов поддержали резолюцию, 67 высказались против. Меру планируют принять в случае, «если военная эскалация на границе с Украиной превратится во вторжение России».



В середине апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключения от западных платежных систем. В МИД заверили, что при отключении страны от SWIFT будут использоваться другие возможности.



Татьяна Демина