Боррель: у Евросоюза нет компетенции отключить Россию от SWIFT

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал предложение отключить Россию от SWIFT и заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2". По его словам, у ЕС нет на это компетенции.

Боррель обратил внимание, что SWIFT является международной частной организацией, куда Евросоюз не имеет права вмешиваться, пишет ТАСС.

Что касается «Северного потока — 2", то по словам Борелля, это также сфера ответственности частных компаний. Он также обратил внимание, что тема этого трубопровода весьма противоречива. «Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии», — добавил Борелль.

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Предложение отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине» содержится в проекте резолюции Европарламента. Результаты голосования по ней озвучат в четверг, 29 апреля.



В середине апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключения от западных платежных систем. В МИД заверили, что при отключении страны от SWIFT будут использоваться другие возможности.



Татьяна Демина