На Каме спасатели нашли тело мужчины — он ночью выехал пьяным на лодке

Фото: МЧС по РТ

По улице Набережная в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана спасатели водолазной группы обнаружили тело мужчины 1985 года рождения. Тело нашли 3 мая в 04.15 в 70 метрах от берега, сообщает МЧС по Татарстану.



До этого, в 23.50, уже очевидцы нашли на на акватории женщину 1986 года рождения, которая держалась за перевернутую лодку в воде. Ее доставили на берег, она отказалась от медицинской помощи.

Искать пострадавших начали после сообщения 2 мая в 23.08 от очевидцев — они слышали с воды крики о помощи, но ничего не видели в темноте. На место выехали начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы Лаишевского участка Центра ГИМС, спасатели ЗПСО-2, медики и сотрудники полиции.

Фото: МЧС по РТ

Причиной произошедшего стали грубые нарушения требований безопасности: мужчина был пьян, с женой они выехали на воду ночью на пластиковой лодке, сообщил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов. Он напомнил судовладельцам о действующих с 1 января требованиях, согласно которым при движении на маломерном судне нужно в обязательном порядке надевать на себя спасательные жилеты.

Фото: МЧС по РТ

Сегодня на улице Сахарова в Казани обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, он упал с надземного перехода.

Маргарита Головатенко