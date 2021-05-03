СМИ: Байден формирует вынужденный союз России и Китая

Президент США Джо Байден заявлениями в адрес России подталкивает Москву и Пекин к вынужденному союзу, сообщает RT со ссылкой на The National Interest.



Однако союз может обернуться катастрофой для Соединенных Штатов ввиду геополитических рисков, заложенных в основу стратегического треугольника США — Китай — Россия. Сейчас же Америка готовит политику противостояния ценностей с Россией и Китаем.

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Как сообщает источник, если отношения обострятся, США будут вынуждены воевать на два фронта.

В конце апреля посольство США в России прекратило обработку заявок на неиммиграционные визы с 12 мая. Исключение — лишь для дипломатических поездок.

Маргарита Головатенко