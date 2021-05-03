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Экономист оценил шансы на переход к 4-часовому рабочему дню

01:28, 03.05.2021 2
Экономист оценил шансы на переход к 4-часовому рабочему дню
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов оценил шансы на переход к 4-часовому рабочему дню. По его прогнозу, это может случиться в ближайшем будущем.

Сафонов считает, что в перспективе россияне будут тратить четыре часа на выполнение своих трудовых обязанностей. Еще четыре часа или больше человек будет уделять самообразованию, духовному и физическому развитию. Государство уже приняло к сведению запрос на сокращение рабочего дня, отметил эксперт.

«Забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна чисто экономически», — заявил Сафонов, отметив, что продолжительная работа снижает продуктивность человека, что, как следствие, приводит к ошибкам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он добавил, что эволюция производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задаются физиологией человека, пишет «Российская газета».

В конце апреля за введение четырехдневной рабочей недели высказался зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «В философском плане мир движется в этом направлении», — уверен он.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Отправьте Дмитрия Анатолиевича на бессрочную удалёнку, замучил уже с не своими бредовыми инициативами.
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  • Анонимно 03 май
    На удаленку, а потом в бессрочный отпуск . Заслужил.
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