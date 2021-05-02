В Совете Федерации оценили планы G7 создать механизм по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о плане действий G7 относительно России.

По словам парламентария, «большая семерка» давно превратилась в застойную организацию, которая ничего самостоятельно не решает, пишет «РИА Новости». К заявлению министра иностранных дел Великобритании не стоит относиться серьезно, считает Джабаров.

Напомним, Рааб сообщил, что страны G7 планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации». С инициативой создания аппарата противодействия фейковым новостям и информации, якобы создаваемым Россией, выступила Великобритания, которая в этом году председательствует в G7.

Фото: flickr.com

Заявление британского дипломата уже прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Великобритания обвиняет Россию в собственных грехах, считает она. Она обратила внимание, что эта страна и США не раз использовали пропаганду для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств.

Татьяна Демина