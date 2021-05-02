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Захарова ответила на заявление главы МИД Великобритании цитатой Антония Великого

18:45, 02.05.2021
Захарова ответила на заявление главы МИД Великобритании цитатой Антония Великого
Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба высказыванием преподобного Антония Великого.

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — процитировала его Захарова на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, Великобритания обвиняет Россию в собственных грехах. Она заявила, что Великобритания и США не раз использовали пропаганду для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств.

Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что страны G7 планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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