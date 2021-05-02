Захарова ответила на заявление главы МИД Великобритании цитатой Антония Великого

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба высказыванием преподобного Антония Великого.



«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — процитировала его Захарова на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, Великобритания обвиняет Россию в собственных грехах. Она заявила, что Великобритания и США не раз использовали пропаганду для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств.

Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что страны G7 планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

Татьяна Демина