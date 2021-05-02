В центральных регионах России прогнозируют ливни и грозы

Фото: Максим Платонов (архив)

На Россию с запада со скоростью 40 км/час надвигается мощный североатлантический циклон. В ночь на понедельник он принесет в центральные регионы страны обильные дожди.

Гроза ожидается в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его прогнозам, в Москве этой ночью выпадет до 22 мм осадков, что составляет 44% от месячной нормы. Эксперт также предупредил о сильном ветре. Так, в российской столице днем его порывы будут достигать 12–17 м/c, в Смоленской и Брянской областях до 15–20 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков, завтра в Татарстане местами ожидается сильный южный, юго-восточный ветер порывами 15—17 м/с, в Казани — до 15 м/с.

Татьяна Демина