Татарстанцев предупредили о сильном ветре 3 мая
Гидрометцентр Татарстана опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий в понедельник, 3 мая.
По прогнозам синоптиков, завтра в республике местами ожидается сильный южный, юго-восточный ветер порывами 15—17 м/с, в Казани — до 15 м/с.
Сильный ветер в Татарстане наблюдался и вчера. В Елабуге его порывами снесло остановку общественного транспорта. На видео, опубликованном в Сети, видно, как конструкция на остановочном пункте падает и переворачивается.
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