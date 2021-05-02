Вратарь Эмиль Гарипов официально перешел в «Трактор»

Вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Тракторе», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Голкипер подписал двухлетнее соглашение в статусе неограниченно свободного агента. Ожидается, что Гарипов заменит Ивана Федотова, который был обменян в московский ЦСКА на денежную компенсацию.

Гарипов — воспитанник казанского «Ак Барса», вместе с которым выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2017/18. Также в его послужном списке две победы на Универсиаде (2009, 2011) и участие в Матче звезд КХЛ (2015). После Казани он выступал за «Авангард» и «Динамо».



Напомним, ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что казанский клуб обращался к голкиперу с предложением вернуться, но тот якобы отказался. Чуть позже Гарипов опроверг утверждение казанского функционера.