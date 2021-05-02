В Татарстане самые низкие цены на продукты для приготовления кулича среди регионов ПФО

В Татарстане продукты для приготовления кулича обойдутся в 283 рубля 41 копейку. Это самая низкая цена среди регионов ПФО, сообщает Кировстат.

Среди регионов ПФО самый дорогой кулич будет в Нижегородской области, расходы на его приготовление составят 334 рубля 82 копейки. Средняя стоимость продуктов для кулича по округу в преддверии пасхального праздника составила 308 рублей 23 копейки. Цены выросли по сравнению с прошлым годом на 12,38%.

В Кировской области на продукты для приготовления кулича необходимо потратить 311 рублей 43 копейки.

Фото: wikimedia.org

Ранее сервис доставки продуктов «Сбермаркет» подсчитал, что пасхальный стол обойдется россиянам в среднем в тысячу рублей.

Татьяна Леухина