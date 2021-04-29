Пасхальный стол обойдется россиянам в тысячу рублей

Пасхальный стол обойдется россиянам в среднем в тысячу рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки продуктов «Сбермаркет».

Так, в среднем готовый кулич обойдется в 477 рублей, десяток яиц — в 85 рублей. Купить творожную пасху можно за 312 рублей. Свечи и набор для окрашивания яиц стоят 1 тыс. рублей.

По данным сервиса, больше всего спрос есть на готовые куличи. За неделю до праздника его покупали в 26 раз чаще. Творожные пасхи покупали в девять раз чаще. Также вырос спрос на формы для выпечки кулича и наборы для окрашивания яиц, сообщает ТАСС.

Напомним, что в этом году Пасха пройдет 2 мая.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать куличи на Пасху.



Ольга Плешкова