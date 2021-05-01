На первомайской демонстрации в Париже произошли беспорядки — полиция применила слезоточивый газ
Сегодня в Париже прошла традиционная первомайская демонстрация, которая закончилась беспорядками. Из-за проявления агрессии со стороны участников митинга правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.
Вышедшие на демонстрацию парижане бросали в полицейских бутылки, петарды и фейерверки, сообщает «РИА Новости». По данным французского телеканала BFMTV, в Париже для контроля за порядком задействовали около пяти тысяч полицейских.
В мероприятии приняли участие представители профсоюзных и молодежных организаций Франции, члены социалистических и коммунистических партий. К демонстрации также присоединились сторонники движения «желтых жилетов», которые распевали «Мы еще здесь!».
В МВД Франции сообщили, что на манифестации задержали 34 человека.
Отметим, что в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске в этом году не проводили первомайскую демонстрацию.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым