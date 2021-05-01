Деспотович — о матче с «Динамо»: «После игры хотелось плакать»

Автор гола в ворота «Динамо» Джордже Деспотович рассказал о матче и своих ощущениях. Как рассказал сербский футболист, для него эта игра была важнейшей в сезоне.

— Для меня это самая важная игра в году, я говорил об этом два дня назад. Честно, после игры хотелось плакать, потому что последние пару матчей я не играл на своем уровне. Все из-за травмы, которая мне мешала в последних играх. Спасибо тренеру, что доверял мне играть даже на одной ноге, — сказал нападающий «Рубина».

Также футболист прикинул расклады на остаток сезона РПЛ. По его мнению, у «Рубина» есть возможность попасть в тройку лучших по итогам чемпионата и даже вклиниться в борьбу за путевку в главный европейский турнир.

— У нас большие шансы попасть в первую очередь в Европу. Мы с самого начала говорили, что наша задача попасть в Европу. Если выиграем две игры, кто знает, может быть и будет шанс на что-то большее — на квалификацию Лиги чемпионов, — поделился сербский форвард.

«Рубин» набрал 49 очков. У занимающего третью строчку «Спартака» 50 очков — москвичи имеют матч в запасе. В двух заключительных играх сезона казанцы сыграют в гостях с «Арсеналом» и дома против волгоградского «Ротора».