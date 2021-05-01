В КФУ появится новый институт

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском федеральном университете появится новое структурное подразделение. Его рабочее название — Институт дизайна и пространственных искусств.

Это будет самостоятельное подразделение, уточнили в вузе. Планируется, что все ранее распределенные организационные структуры соберут в единый институт, сообщает медиапортал КФУ.

В частности, в новое подразделение может войти Высшая школы ландшафтного дизайна, которая на данный момент является частью Института управления, экономики и финансов КФУ.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Полностью вопрос с названием новой структуры в университете решат позднее на заседании Ученого совета.

Напомним, в апреле стало известно, что для Набережночелнинского института КФУ в рамках проекта трансформации вуза в технический университет возведут еще один учебный корпус. В новом здании института расположится кафедра направлений автоматизации и роботизации производства, здесь будут обучаться 1,1 тыс. студентов. Уточняется, что Набережночелнинский институт сохранит свое название, но начнет осуществлять свою деятельность с большим техническим уклоном.

Татьяна Демина