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В КФУ появится новый институт

17:41, 01.05.2021 4
В КФУ появится новый институт
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском федеральном университете появится новое структурное подразделение. Его рабочее название — Институт дизайна и пространственных искусств.

Это будет самостоятельное подразделение, уточнили в вузе. Планируется, что все ранее распределенные организационные структуры соберут в единый институт, сообщает медиапортал КФУ.

В частности, в новое подразделение может войти Высшая школы ландшафтного дизайна, которая на данный момент является частью Института управления, экономики и финансов КФУ.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Полностью вопрос с названием новой структуры в университете решат позднее на заседании Ученого совета.

Напомним, в апреле стало известно, что для Набережночелнинского института КФУ в рамках проекта трансформации вуза в технический университет возведут еще один учебный корпус. В новом здании института расположится кафедра направлений автоматизации и роботизации производства, здесь будут обучаться 1,1 тыс. студентов. Уточняется, что Набережночелнинский институт сохранит свое название, но начнет осуществлять свою деятельность с большим техническим уклоном.

Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 01 май
    Создается театр одного актера!
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  • Анонимно 01 май
    Желаем успехов!
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  • Анонимно 01 май
    Что такое пространственное искусство?
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  • Анонимно 07:56
    Теперь у бульдозериста, пардон, у ландшафтных дизайнеров свой профильный вуз будет!!! Браво КФУ!!! Маразм крепчает...
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