Эксперт: в Татарстане в майские праздники могут активизироваться клещи

В майские праздники в Татарстане может усилиться активность клещей, предупредил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

По словам эксперта, на это влияют два фактора. Во-первых, клещи выходят из зимней спячки, во-вторых, люди массового выезжают на природу. «Клещи влаголюбивы, поэтому больше всего их вблизи водоемов, а также на лесных опушках и в оврагах, где много густой травы», — предостерег Шулаев, добавив, что встретить их можно также в городских парках и скверах, огородах и дачных участках.

Чтобы избежать укуса клеща, эксперт порекомендовал носить светлую одежду с капюшоном и высокие сапоги. Для большей эффективности защиты следует обработать их специальными отпугивающими средствами, пишет медиапортал КФУ.

Шулаев напомнил, что клещи переносят целый ряд бактериальных и вирусных инфекций, в частности клещевой энцефалит. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться за помощью врача-инфекциониста или участкового терапевта.

В прошлом году в Татарстане за первые семь месяцев года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 5 525 человек.



Татьяна Демина