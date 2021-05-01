Председатель Госкомитета РТ по туризму: цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стоимости отдыха в республике. Он заверил, что цены остались на допандемийном уровне.

Повышение стоимости времяпровождения в Татарстане есть, но оно незначительное и связано с увеличения себестоимости услуг: подорожали продукты питания, увеличились тарифы организаций и т.д. В целом в обычные, непраздничные дни цены остаются такими же, как и в 2019 году, рассказал Иванов программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».



Иванов также рассказал, что в первые дни майских праздников благодаря большому турпотоку местные отели будут заполнены на 100%. Уже ближе к концу выходных, к 9 мая, загруженность гостиниц снизится. По его словам, она составит более 80%.

Татьяна Демина