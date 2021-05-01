Сергей Иванов: в начале мая загрузка татарстанских отелей составит 100%, ближе к 9 мая — более 80%

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что в начале этого месяца в республику приедут много туристов. По его оценке, в первые дни майских праздников благодаря большому турпотоку местные отели будут заполнены на 100%.

Иванов отметил, что уже ближе к концу выходных, к 9 мая, загруженность гостиниц снизится. По его словам, она составит более 80%.

В прошлом году 90-95% отзывов туристов, посетивших Татарстан, были положительными, рассказал он в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым». Иванов заявил, что перед республикой стоит задача не потерять популярность у россиян после того, как возобновится авиасообщение с многими странами и интерес к внутреннему туризму пропадет.

Ранее Иванов рассказал, что больших и массовых мероприятий для туристов в майские праздники в Татарстане не планируется, но все групповые и индивидуальные экскурсии будут доступны.

Чаще всего посещают республику с туристическими целями жители Москвы и Московской области. На втором месте идут путешественники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Замыкают тройку лидеров регионы Среднего Урала: Свердловская и Челябинская области, Пермский край. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина