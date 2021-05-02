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В Татарстане сегодня сильный ветер и до +16 градусов

05:20, 02.05.2021
В Татарстане сегодня сильный ветер и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 2 мая, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, вечером в отдельных районах дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный, днем 5—10 м/с, местами порывами до 15—20 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать 15 м/с. Максимальная температура днем +11..+16 градусов.

МЧС предупреждало жителей Татарстана о сильном ветре в республике 2 мая.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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