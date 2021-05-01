Леонид Слуцкий: «Плохо начинаем игры, чтобы на контрасте хорошо выглядеть дальше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог победного матча с «Динамо» (2:0), объяснил решение сделать Деспотовича капитаном и оценил игру вратаря Юрия Дюпина.

— Большая игра, эмоциональная, поэтому эмоции превалируют над разумом. И я очень горд, что каждый из футболистов сделал максимум, чтобы добаиться положительного результата.

Сделать Деспотовича капитаном было моей идеей, потому что он полностью заслуживает это звание. В отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе.

Что касается Юрия Дюпина — сегодня провел блестящий матч, но каждому футболисту нужно каждую игру доказывать свою профпригодность.

Почему хромал Ин Бом? Он начал играть в стартовом составе, пропустив почти 3 месяца, поэтому то, что у него возникают разные мышечные недомогания, — это естественный процесс.

А почему мы плохо начинаем игры? Чтобы потом прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше, — пошутил наставник «Рубина».

«Рубин» набрал 49 очков после 28 туров и занимает четвертую строчку в таблице. В двух заключительных играх сезона казанцы сыграют в гостях с «Арсеналом» и дома против волгоградского «Ротора».