В Татарстане план по строительству жилья выполнен на 38,3%

В Татарстане на сегодня построены 59 многоквартирных жилых домов — это 24% от плана. Еще 46 домов находятся в высокой степени готовности (более 70%), 37 — в средней степени (от 30 до 70%), 22 дома готовы менее чем на треть, сообщает пресс-служба президента РТ.



По программе соципотеки в Татарстане должны сдать 161 дом на 280 тысяч кв. м, построены 39 домов, что составляет 27% от плана. Еще 75 домов находятся в высокой степени готовности. По линии индивидуального жилищного строительства из необходимых к сдаче 8 330 домов сданы 4 721, то есть 57% от плана.

Так, в текущем году в республике должны построить 2 млн 670 тыс. кв. м жилья, план выполнен на 38,3% (1 022,2 тыс. кв. м), что составляет 112% к уровню прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели в эксплуатацию 35 процентов жилья от годового плана.

Маргарита Головатенко