В Татарстане ввели в эксплуатацию 35 процентов жилья от годового плана

В Татарстане ввели в эксплуатацию 35 процентов жилья от годового плана. Такие данные сегодня озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего в этом году планируется сдать 2 млн 670 тысяч квадратных метров жилья. Из общего объема социальная ипотека составляет порядка 10%, или 280 тысяч квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru

По линии коммерческой застройки в этом году должны быть сданы 164 дома. Уже построено 57 домов. Из оставшихся 107 многоквартирных домов 48 объектов находятся в высокой стадии готовности. Степень готовности 37 домов характеризуется как средняя, менее чем на треть готовы 22 дома, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани досрочно сдадут два долгостроя.

Ольга Плешкова