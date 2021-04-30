Минздрав опубликовал график работы медицинских организаций Казани с 1 по 10 мая

Министерство здравоохранения Татарстана на своем сайте рассказало о работе медицинских организаций Казани с 1 по 10 мая. Так, стационары, родильные дома, травматологические пункты будут работать в круглосуточном режиме.

Взрослые поликлиники с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будут работать по праздничному графику с 09.00 до 17.00, с 4 по 7 мая — по субботнему графику с 09.00 до 18.00. Работа прививочных кабинетов и передвижных прививочных пунктов будет продолжаться, равно как и пунктов вакцинации в ТЦ «Мега» и «ПаркХаус». 4 и 7 мая терапевтические бригады, врачи-специалисты «узкого» профиля, рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов от населения и переданных с ГАУЗ «ССМП» Казани, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы функцинируют в усиленном режиме. Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц работают по своему графику.



Фото: realnoevremya.ru

Детские поликлиники 1, 2, 9 и 10 мая работают с 09.00 до 15.00, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — с 09.00 до 17.00. 4 и 7 мая 2021 года работа детских поликлиник проводится в усиленном режиме с 09.00 до 17.00 часов: прием врачей-педиатров, врачей-специалистов «узкого» профиля, работа рентгенологического кабинета, лаборатории.

Что касается стоматологических поликлиник, то 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая они работают по праздничному графику с 09.00 до 15.00, 4, 5, 6 и 7 мая — по субботнему графику с 8.00 до 14.00. Неотложная стоматологическая помощь будет осуществлять по адресу ул. Чернышевского, д.10/ все дни с 21.00 до 6.00.