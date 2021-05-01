В Казани задержали подозреваемого в краже из офиса IT-компании

В Казани задержали подозреваемого в краже из офиса одной из городских IT-компаний, им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичные деяния молодой человек, сообщает МВД по Казани.



В конце февраля в полицию обратился директор компании: утром 20 февраля, придя на работу в офис на улице Кремлевской, сотрудники обнаружили пропажу дорогостоящего ноутбука и рюкзака. Окно в помещении было открыто. Стоимость похищенного составила 100 тысяч рублей. По факту хищения возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещение.

Полиция задержала подозреваемого 28 апреля в Арском районе, он сознался в содеянном и рассказал, что проник в офис через окно, воспользовавшись отсутствием сотрудников. Похищенное он реализовал. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Зеленодольске задержали жителей Кирова, подозреваемых в серии краж из магазинов.

Маргарита Головатенко