В Ютазинском районе РТ ликвидировали нелегальную свалку площадью 570 кв. метров

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в поселке Уруссу Ютазинского района обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов и несортированного бытового мусора. На сегодняшний день территория уже приведена в надлежащее санитарное состояние.

Общая площадь захламленного отходами участка составляла 570 кв. метров, объем — 684 куб. метра, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы Приикского территориального управления ведомства в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

Фото: tatarstan.ru

Отметим, что по данным Минэкологии РТ на 24 апреля, с начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане обнаружили 1 099 свалок, 63% из которых уже ликвидировали. В ведомстве обратили внимание, что в Ютазинском районе, а также Нижнекамском, Алексеевском, Азнакаевском, Мензелинском, Чистопольском районах, Набережных Челнах и Казани не организовали должную работу по ликвидации мусора.



Татьяна Демина