Никол Пашинян не смог улететь из Казани на своем самолете из-за технической несправности

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и делегация его страны не смогли улететь из Казани на своем самолете: у воздушного судна обнаружили техническую неисправность.



Пашинян возвращается в Ереван другим самолетом, сообщает «Sputnik Армения».

Информацию о технических неисправностях в самолете СМИ подтвердили в правительстве Армении. Проблему пытались устранить.

Фото: пресс-служба президента РТ

Пашинян прилетел в Казань 29 апреля с целью принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. Он побывал в Татарстане в первый раз. «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»,— отметил он на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым.



Татьяна Демина