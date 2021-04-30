Никол Пашинян не смог улететь из Казани на своем самолете из-за технической несправности
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и делегация его страны не смогли улететь из Казани на своем самолете: у воздушного судна обнаружили техническую неисправность.
Пашинян возвращается в Ереван другим самолетом, сообщает «Sputnik Армения».
Информацию о технических неисправностях в самолете СМИ подтвердили в правительстве Армении. Проблему пытались устранить.
Пашинян прилетел в Казань 29 апреля с целью принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. Он побывал в Татарстане в первый раз. «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»,— отметил он на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым.
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