В Казани вновь выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе
В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, станция №3, расположенная на улице Мартына Межлаука выявила повышенную концентрацию диоксид азота: 0,245 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.
Станция мониторинга воздуха №4 (Горьковское шоссе, 2) зафиксировала превышение ПДК формальдегида: 0.072 мг/куб. метр при допустимой концентрации 0.0 мг/куб. метр.
Данные зафиксированы в период наблюдения с 13.00 23 апреля по 07.00 26 апреля.
В этом месяце в Казани неоднократно регистрировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Так, на прошлой неделе станция №3 зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. До этого в столице Татарстана сразу четыре из десяти станций мониторинга выявили превышение нормы вредных веществ, среди них также были пункты №3 и №4.
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