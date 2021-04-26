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Происшествия

В Казани вновь выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе

20:53, 26.04.2021 5
В Казани вновь выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, станция №3, расположенная на улице Мартына Межлаука выявила повышенную концентрацию диоксид азота: 0,245 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.

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Станция мониторинга воздуха №4 (Горьковское шоссе, 2) зафиксировала превышение ПДК формальдегида: 0.072 мг/куб. метр при допустимой концентрации 0.0 мг/куб. метр.

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Данные зафиксированы в период наблюдения с 13.00 23 апреля по 07.00 26 апреля.

В этом месяце в Казани неоднократно регистрировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Так, на прошлой неделе станция №3 зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. До этого в столице Татарстана сразу четыре из десяти станций мониторинга выявили превышение нормы вредных веществ, среди них также были пункты №3 и №4.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    необходимо с этим разобраться.
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  • Анонимно 05:48
    А почему про источники не написано?
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    Анонимно 12:38
    Судя по очередному повышению акцизов на табак это курильщики
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  • Анонимно 07:58
    И какие меры предпринимаются интересно, по их устранению???
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  • Анонимно 10:00
    После запуска мсз - прилетит диокин.
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