МИД РФ: восьми гражданам ЕС запрещен въезд в Россию

Восьми гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Въезд в Россию закрыт для некоторых граждан ЕС.

Список персон:

Иварс АБОЛИНЬШ (Ivars ABOLINS), председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис БАЛТИНЬШ (Maris BALTINS), директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак МЭР (Jacques MAIRE), член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг РАУПАХ (Jorg RAUPACH), руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария САССОЛИ (David Maria SASSOLI), председатель Европейского парламента;

Оса СКОТТ (Asa SCOTT), глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар ТОМУСК (Ilmar TOMUSK), глава языкового департамента Эстонской Республики;

Вера ЮРОВА (Vera JOUROVA), заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Ранее сообщалось, что два сотрудника посольства Литвы, три сотрудника посольства Словакии, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть территорию России в семидневный срок.



Алексей Нечаев