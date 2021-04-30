В «Школе 21» от Сбера завершилась программа для руководящего состава РТ «Управление цифровой трансформацией»

Несколько дней назад были подведены итоги образовательного проекта по развитию руководящего состава Республики Татарстан «Управление цифровой трансформацией». Программа обучения, направленная на решение задач в разработке проектов CDTO (руководитель цифровой трансформации) республики по развитию цифровых сервисов и субсидий для населения и бизнеса, была подготовлена СберУниверситетом совместно с аппаратом президента Республики Татарстан, республиканским правительством и прошла на площадке образовательного проекта «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера, которая готовит ИТ-специалистов мирового уровня.

Защита итоговых проектов в минувшие выходные проходила с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Выпускниками программы стали вице-премьеры и министры республики, которые повысили свои digital-компетенции, необходимые для реализации амбициозной программы цифровой трансформации в Татарстане.

Топ-менеджеры Сбера, эксперты СберУниверситета, приглашенные специалисты из бизнес-школ России и консалтинговых компаний делились со слушателями корпоративным опытом и лучшими мировыми практиками.

Параллельно с программой для министров Республики Татарстан была запущена и продолжается программа повышения квалификации «Цифровая трансформация (уровень CDTO)» по подготовке команды CDTO Республики Татарстан к цифровой трансформации с ориентацией на клиента в построении цифровых сервисов. Слушатели программы работают над цифровыми проектами по перспективным направлениям развития региона с привлечением экспертизы лидеров цифровых технологий.

Очные мероприятия программы неслучайно прошли на площадке «Школы 21» — самой инновационной площадке республики. Параллельно программе участники смогли познакомиться со спецификой обучения в «Школе 21» и ее перспективами. Участникам предстояло в том числе реализовывать проекты по цифровой трансформации.

Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан»:

«В рамках обучения мы обсудили, что такое цифровая трансформация, из каких этапов она состоит, какие организационные мероприятия необходимо провести для полноценного функционирования органов государственной власти. Я очень рад, что в процесс цифровизации республики активно вовлечены все министерства, это поможет нам оптимизировать многие процессы, сократить издержки и наладить электронные способы взаимодействия государства, населения и бизнеса».

Светлана Инфимовская, директор «Школы 21»:

«Проведение программы по цифровой трансформации на площадке «Школы 21» дало возможность нашим учащимся поработать над одним из заданий совместно с руководителями республики и позволило больше узнать об амбициозных проектах цифровой трансформации в Татарстане, в которых у выпускников «Школы 21» будет шанс поучаствовать. Для учащихся «Школы 21» это отличная мотивация как можно скорее завершить обучение и начать карьеру».

Айрат Хасьянов, руководитель казанского кампуса «Школы 21»:

«Вклад казанского филиала «Школы 21» в развитие Татарстана уже выходит за рамки исключительно накачки рынка труда квалифицированными в области информационных технологий кадрами. По итогам работы программы министерства и ведомства стали активно приглашать наших обучающихся в свои самые прорывные проекты в области цифры! Благодаря усилиям руководства республики и Сбера «Школа 21» играет все большую роль как проект, трансформирующий наш регион в направлении цифровой экономики. Мы со своей стороны будем прилагать усилия, чтобы наш вклад в развитие региона только рос!»

Стать участником «Школы 21» просто. Образование, опыт работы и результаты ЕГЭ не имеют значения. Уже сейчас идет набор на летние отборочные испытания, для участия в которых необходимо зарегистрироваться на сайте «Школы 21» — 21-school.ru. Первый летний отборочный интенсив в Казани пройдет с 21 июня по 16 июля. 18+.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»