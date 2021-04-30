На нацпроект «Здравоохранение» в Татарстане направят 2,5 млрд рублей
В Татарстане на национальный проект «Здравоохранение» направят 2,5 млрд рублей, сообщает Минэкономики республики.
В его рамках реализуются семь региональных проектов:
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» — 1,1 млрд рублей;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — 507 млн рублей;
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — 365 млн рублей;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями» — 317 млн рублей;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» — 133 млн рублей;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» — 115 млн рублей;
- «Развитие экспорта медицинских услуг».
По первому проекту уже в 2021 году в Казани введут в эксплуатацию Центр детской онкологии и гематологии. Строительство уже завершается. По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» закупят диагностическое оборудование для больных онкологией.
По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» получат оборудование: ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», ГАУЗ «Буинская ЦРБ», ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», ГАУЗ «Елабужская ЦРБ».
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