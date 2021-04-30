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«Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым

15:54, 30.04.2021
«Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым
Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте омичей.

С хоккеистом подписано одностороннее соглашение сроком на два сезона.

Также «Авангард» продлил контракты с голкипером Андреем Мишуровым и нападающим Арсением Грицюком.

Якупов перешел в «Авангард» по ходу прошедшего сезона. В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 10 (6+4) очков.

Напомним, ранее сообщалось, что у Якупова серьезные проблемы с сердцем.

СпортХоккей
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