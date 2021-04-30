«Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте омичей.
С хоккеистом подписано одностороннее соглашение сроком на два сезона.
Также «Авангард» продлил контракты с голкипером Андреем Мишуровым и нападающим Арсением Грицюком.
Якупов перешел в «Авангард» по ходу прошедшего сезона. В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 10 (6+4) очков.
Напомним, ранее сообщалось, что у Якупова серьезные проблемы с сердцем.СпортХоккей
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