Шевченко: «Карьера Якупова под большим вопросом, у него проблемы с сердцем»
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил журналист Алексей Шевченко. По его данным, хоккеист страдает заболеванием сердца.
«Карьера Наиля Якупова под большим вопросом. У хоккеиста очень серьезные проблемы с сердцем, из-за этого он не играл долгое время. Сам бывший игрок «Амура» говорит, что уже восстановился и готов получать нагрузки, но в Балашихе так не считают, да и медицинский департамент КХЛ напрягся. Непонятно, какой клуб предложит соглашение хоккеисту», — написал Шевченко.
Хоккеист не появлялся на льду с 19 января нынешнего года и не провел ни одного матча в плей-офф Кубка Гагарина-2020/21. Контракт Якупова с «Авангардом» истекает 30 апреля. По некоторым данным, омский клуб не намерен предлагать игроку продление соглашения.
Напомним, накануне «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина по хоккею.СпортХоккей
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