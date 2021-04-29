Шевченко: «Карьера Якупова под большим вопросом, у него проблемы с сердцем»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил журналист Алексей Шевченко. По его данным, хоккеист страдает заболеванием сердца.

«Карьера Наиля Якупова под большим вопросом. У хоккеиста очень серьезные проблемы с сердцем, из-за этого он не играл долгое время. Сам бывший игрок «Амура» говорит, что уже восстановился и готов получать нагрузки, но в Балашихе так не считают, да и медицинский департамент КХЛ напрягся. Непонятно, какой клуб предложит соглашение хоккеисту», — написал Шевченко.

Алексей Шевченко. Фото: скриншот

Хоккеист не появлялся на льду с 19 января нынешнего года и не провел ни одного матча в плей-офф Кубка Гагарина-2020/21. Контракт Якупова с «Авангардом» истекает 30 апреля. По некоторым данным, омский клуб не намерен предлагать игроку продление соглашения.

Напомним, накануне «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина по хоккею.