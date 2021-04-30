В Кремле заявили, что в майские праздники регионы могут вводить сухой закон — в Татарстане это не обсуждают

Российские регионы вправе сами устанавливать режим сухого закона в период майских праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о запрете продажи алкоголя в период 10-дневных выходных в некоторых субъектах страны.

— Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит все на их усмотрение, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что сейчас власти республики не обсуждают этот вопрос.

Первыми продажу алкоголя в период майских праздников запретили власти столицы Тувы Кызыла. Для предприятий общественного питания запрет носит рекомендательный характер.

После этого в Роспотребнадзоре заявили, что продажу спиртного на майские праздники не планируется запрещать.