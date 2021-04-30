Премьер-министры ЕАЭС посетили выставку в «Казань Экспо»
Премьер-министры, прибывшие в Казань для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, посетили выставку в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба президента РТ.
Так, премьеры ознакомились с экономическим и промышленным потенциалом Татарстана.
Напомним, в Казани прошел межправсовет всех пяти стран-участников ЕАЭС. О том, как российский премьер Михаил Мишустин переговорил с глазу на глаз с главами правительств всех стран СНГ — участников ЕАЭС, читайте в материале «Реального времени».
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