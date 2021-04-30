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Премьер-министры ЕАЭС посетили выставку в «Казань Экспо»

14:05, 30.04.2021
Премьер-министры ЕАЭС посетили выставку в «Казань Экспо»
Фото: пресс-служба президента РТ

Премьер-министры, прибывшие в Казань для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, посетили выставку в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ

Так, премьеры ознакомились с экономическим и промышленным потенциалом Татарстана.

Фото: пресс-служба президента РТ

Напомним, в Казани прошел межправсовет всех пяти стран-участников ЕАЭС. О том, как российский премьер Михаил Мишустин переговорил с глазу на глаз с главами правительств всех стран СНГ — участников ЕАЭС, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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