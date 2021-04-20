Стало известно, когда в Россию доставят Благодатный огонь

В Россию Благодатный огонь из Иерусалима доставят 1 мая. Об этом сообщается на странице сайта Фонда апостола Андрея Первозванного.

Благодатный огонь прибудет в Москву. Транспортировка будет организована в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Из-за ограничений традиционная встреча Благодатного огня в аэропорту не состоится.

«В 2021 году, в девятнадцатый раз, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя», — говорится в сообщении.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня».



Напомним, что Пасха в этом году празднуется 2 мая.

Ольга Плешкова