В России зарегистрировали 8 731 случай COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 731 случай коронавируса. Общее число выявленных случаев увеличилось до 4 805 288, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 8 406 пациентов с COVID-19, за весь период — 4 427 946. Умерли 397 россиян за сутки, за весь период пандемии коронавируса инфекция стала причиной смерти 110 128 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число активных случаев — 267 214.

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Татьяна Леухина