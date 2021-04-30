В России зарегистрировали 8 731 случай COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 731 случай коронавируса. Общее число выявленных случаев увеличилось до 4 805 288, сообщает оперштаб РФ.
За сутки выздоровели 8 406 пациентов с COVID-19, за весь период — 4 427 946. Умерли 397 россиян за сутки, за весь период пандемии коронавируса инфекция стала причиной смерти 110 128 человек.
Число активных случаев — 267 214.
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