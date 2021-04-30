В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки число случаев коронавируса выросло на 39, до 20 456. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Показатель на 100 тыс. населения составляет 524.

— На сегодня необходимо продолжить неукоснительное соблюдение всех ограничений, которые существуют в республике, соблюдение мер личной профилактики — это обязательное ношение масок, ношение масок правильно, поскольку на сегодня мы видим, к сожалению, пренебрежение этим механизмом, — обратилась к жителям Татарстана Авдонина.

Выздоровело всего 17 523 человека, 24 — за стуки, за неделю — 217, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.